Face à la situation qui se tend autour des stations-services du département, le préfet du Rhône a décidé de restreindre certaines pratiques.

Pascal Mailhos a pris une mesure qui entre en vigueur ce mardi et qui interdit "la vente et l’achat de carburants dans des récipients transportables manuellement pour éviter la constitution de sur-stocks de prudence et prévenir le risque de tensions dans les files d’attente pour accéder aux stations-services".

La mesure débutait à 7h du matin ce mardi et restera en vigueur sur l'ensemble du département jusqu'au 21 octobre inclus.