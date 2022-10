L'émission "Affaire Conclue" tournée aux Puces du Canal : la diffusion aura lieu ce mardi soir

Le tournage s’était déroulé le dimanche 11 septembre en présence du public.

Le numéro spécial de l’émission "Affaire Conclue" intitulé "Le Duel des brocantes" tourné aux Puces du Canal de Villeurbanne il y a quelques semaines est diffusé ce mardi soir en prime-time sur France 2.

Sophie Davant et son équipe composée du célèbre commissaire-priseur Harlod Hessel, des acheteuses Diane Chatelet et Caroline Margeridon et de l’antiquaire belge Stéphane Vanhandenhoven étaient venus arpenter les allées des Puces du Canal à Villeurbanne pour une compétition originale où plusieurs équipes de chineurs s'affronteront.

A l’occasion de la diffusion de l’émission, les Puces du Canal organisent une journée spéciale avec un grand déballage de 8h à 15h.

Rendez-vous ensuite sur France 2 à 21h10 pour les téléspectateurs.