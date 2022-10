Lyon : deux véhicules de police ont un accident, plusieurs agents blessés

Vendredi soir, deux véhicules de police sont entrés en collision dans le 9e arrondissement de Lyon.

Alors que les agents partaient en intervention sur un accident de moto, ils se sont percutés à l'angle de la rue Sergent Michel Berthet et Saint-Pierre de Vaise. Les dégâts sont importants et huit fonctionnaires ont été blessés, dont deux pris en charge en état d’urgence absolue. Un seul est ce samedi matin encore hospitalisé avec des fractures au visage et un pronostic réservé sur de possibles lésions cérébrales.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a pris contact avec le préfet du Rhône pour apporter son soutien aux blessés.

"Un grand merci aux pompiers qui revenaient d’une intervention à proximité et dont la prise en charge importante a pu être très rapide , notamment la désincarcération d’un de nos collègues", a réagi le syndicat Alliance Police.