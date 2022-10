Le festival des grands vins Lyon Tasting fait son grand retour ce week-end !

Rendez-vous les 8 & 9 octobre pour la 5ème édition de l’évènement

Le festival des grands vins Lyon Tasting fait son grand retour au Palais de la Bourse pour une 5ème édition pétillante et gourmande. Cette édition, qui s'invite une nouvelle fois au coeur du Palais de la Bourse dans le 2ème arrondissement, sera rythmée par de nombreuses dégustations et la présentation de plus de 300 vins, mais également diverses master classes, des ateliers découverte ainsi qu'un panel d'animations plus délicieuses les unes que les autres.

L'art viticole sera à l'honneur les 8 et 9 octobre prochains donnant ainsi l'occasion aux amateurs de bonnes choses de redécouvrir le vin et ses multiples facettes. Entre musique, vins et délicieux mets concoctés par les soins des meilleurs cuisiniers lyonnais, le week-end promet d'être exceptionnel.

Chaque visiteur se verra offrir un verre Riedel qui l'accompagnera dans tout son parcours de dégustation.Toutes les informations utiles et les places sont disponibles ici.