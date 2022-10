Coupe du Monde au Qatar : il n'y aura pas de match sur écran géant à Lyon

La ville de Lyon a tranché ce mercredi matin.

La liste des villes qui boycottent la Coupe du Monde au Qatar s'allonge.

C'est officiel, la ville de Lyon ne va pas retransmettre publiquement les matchs de la compétition du 20 novembre au 18 décembre. Lyon rejoint ainsi Paris, Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims, ou encore Brest.

Une "aberration climatique"

La municipalité pointe du doigt une aberration climatique et des droits humains bafoués : "Le pays organisateur est accusé par de nombreuses ONG de bafouer les droits humains. Cette compétition est également doublée d’une aberration climatique. Autant de raisons qui incitent aujourd’hui la Ville de Lyon à ne pas organiser de promotion de la compétition et de retransmissions publiques des matchs durant toute la durée du Mondial".

"Nos joueurs, le football et plus largement tous les amateurs et amatrices de sport sont devenus prisonniers de cette situation irrationnelle. Cette décision de réaliser le Mondial au Qatar est un contre-sens historique. Ne pas en faire la promotion est une réponse." souligne le maire, Grégory Doucet.