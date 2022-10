Personnes âgées : en finir avec les tabous lors de la Semaine Bleue à Lyon

Jusqu’à dimanche, de nombreuses animations sont proposées sur le Rhône.

La Semaine Bleue revient sur le département, avec pour objectif de valoriser la place des aînés dans la vie sociale, économique et culturelle.

Des ateliers et des animations sont proposés, avec par exemple des rencontres musicales participatives à Corbas, au sein de l’EHPAD Vilanova ce mardi à partir de 15h.

Évènements gratuits

Même chose cet après-midi au sein de l’EHPAD Bon secours à Rillieux-la-Pape, des évènements gratuits.

Ce mardi, direction aussi le Forum des innovateurs au service du bien vieillir, aux jardins d’Arcadie dans le 3ème arrondissement de Lyon.

Ce mercredi, plusieurs circuits pour partir à la découverte de Lyon sont proposées. Le but : en apprendre plus sur l’histoire de la ville par les quais du Rhône et le quartier des Brotteaux.

Des animations sont aussi proposées aux aidants de personnes âgées, comme des journées portes ouverte de Métropole aidante, ce jeudi 6 octobre à Lyon.

Le programme complet de cette semaine est à retrouver ici.