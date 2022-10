Un concert de piano à la bougie consacré au répertoire de Coldplay arrive à Lyon !

Candlelight vous propose de redécouvrir les plus hits du groupe britannique au piano

Devenus des évènements incontournables du paysage culturel lyonnais, les concerts à la bougie Candlelight consacrent un spectacle entier au répertoire riche du groupe Coldplay.

Après Michael Jackson, Ed Sheeran ou encore les meilleurs classiques signés Disney, c'est au tour de la formation menée par Chris Martin d'être mise à l'honneur dans le cadre sublime de la Chapelle de la Trinité. Sur la scène bordée d'une centaine de bougies, c'est la pianiste virtuose Sydney Poma Amsellem qui revisitera les plus grands succès du groupe, de Viva la Vida à Yellow en passant par The Scientist, Paradise ou encore Hymn for the Weekend.

Les concerts se tiendront les 26 et 27 novembre. Toutes les informations, ainsi que l'accès à la billetterie, sont à retrouver ici.