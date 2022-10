Un restaurant lyonnais bat le record du plus grand burrito de France !

C’est un restaurant situé dans le 4ème arrondissement qui a battu le record

Après la pizza aux plus de 200 fromages, Lyon bat un nouveau record culinaire en créant le plus grand burrito de France. Bien que modeste par rapport au plus grand burrito du monde mesurant 2,4km et pesant 2 tonnes, ce burrito de 25 mètres façonné par le restaurant GoMex Cantina à Croix-Rousse est devenu le plus grand burrito de France le 24 septembre dernier.

C'est dans la rue des Capucins que la magie a opéré : avec pas moins de 250 tortillas, environ 40 kilos de poulet et une vingtaine de personnes, le restaurant a réussi à relever le défi !