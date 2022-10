L'OL s'incline logiquement à Lens (1-0)

Quatrième défaite d'affilée pour l'Olympique Lyonnais ce dimanche.

Au retour de la trêve internationale, l’OL retrouvait la Ligue 1 avec un déplacement périlleux à Lens dimanche soir. Le championnat réussit très bien aux Nordistes, qui restaient sur 16 rencontres sans défaite au coup d’envoi.

Après une première demi-heure assez calme, le rythme s’intensifiait. Anthony Lopes devait s’employer pour repousser les offensives adverses.

Au retour des vestiaires, l’OL était de plus en plus coupé en deux. Incapables de conserver le ballon plus de 5 secondes, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette délivraient une parodie de football.

A la 79e minute, Lyon craquait. Sur un énième coup-de-pied arrêté mal repoussé, Thiago Mendes touchait le ballon de la main dans sa surface. Le penalty était transformé par Florian Sotoca (1-0).

Vendredi prochain, Lyon recevra Toulouse au Groupama Stadium, en ouverture de la 10e journée de championnat.