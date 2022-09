Sécheresse : le niveau des mesures de restriction allégé dans le Rhône

Le département était jusqu’à cette fin de semaine en niveau "crise".

La préfecture du Rhône annonce ce vendredi l’allègement des mesures de restriction face à la sécheresse. "Les précipitations du mois de septembre, bien qu’insuffisantes pour permettre un retour à la normale, ont permis une amélioration relative de la situation", indiquent les autorités.

C’est la raison pour laquelle "et compte tenu des prévisions météorologiques" que Pascal Mailhos, le préfet du Rhône, a décidé par un arrêté datant de jeudi d’alléger d’un niveau les mesures de restriction. Placé en « crise » depuis le 10 août dernier, le département est désormais en "alerte renforcée".

A noter que les bassins versants du territoire de l’Est Lyonnais et du Gier passent en "alerte sécheresse". Ils étaient auparavant en situation d’ "alerte renforcée".

Des mesures d’interdiction restent en vigueur pour les usages domestiques à l’exemple des prélèvements dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement, d’arrosage des potagers domestiques en journée, d’arrosage des terrains de sport en journée, de lavage des véhicules (hors stations professionnelles), de lavage des façades et toitures (sauf impératif sanitaire ou de sécurité) et de remplissage des fontaines.

Les usages économiques (agriculture, industrie) sont limités en volume mais restent pour la plupart possibles.