Une nouvelle opération de piétonnisation ce week-end à Lyon !

C'est le retour de "La Voie est Libre !".

Des dizaines de rues seront piétonnes samedi et dimanche dans plusieurs arrondissements de Lyon.

L’opération "La Voie est Libre !" est de retour ce week-end. Il s’agit de la 6e édition de l’évènement dont l’objectif est de laisser la priorité aux piétons.

Cette piétonnisation se déroulera samedi de 10h à 19h dans les 1er, 2ème et 8ème arrondissements, de 11h à 19h dans les 4ème et 9ème arrondissements mais aussi dimanche de 11h à 18h dans les 1er et 2ème arrondissements.

La circulation et le stationnement seront interdits dans les zones piétonnisées. Seuls certains véhicules seront autorisés à circuler comme les services d’urgence, les transports de fonds, les convois funéraires et les bus TCL.