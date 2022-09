Une série diffusée sur France 3 lance un casting pour trouver des figurants à Lyon !

Le tournage se déroulera dans le 7ème arrondissement

Si vous avez toujours rêvé de faire du cinéma ou cherchez à faire une nouvelle expérience, voilà qui devrait vous intéresser. La série Cassandre recherche actuellement des figurants lyonnais plutôt sportifs âgés de 16 à 20 ans pour le tournage de la nouvelle saison.

C'est à Lyon, dans le 7ème arrondissement plus précisément, que seront tournées les scènes nécessitant les figurants le 14 novembre prochain. Si vous souhaitez postuler, vous devez vous trouver dans la tranche d'âge recherchée et être disponible durant toute la journée de tournage. Vous devrez postuler directement ici et joindre un portrait de vous ainsi qu'une photo en pied.