Lyon : la ligne B du métro reprend partiellement après une nouvelle panne

Un incident technique perturbe la circulation de la ligne ce mardi après-midi.

Mise à jour 18h15 : La circulation du métro B a repris mais les stations de Gare d'Oullins à Place Jean Jaurès ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation jusqu'à 19h30.

Des bus relais ont été mis en place et desservent les stations entre la Gare d'Oullins et la gare de la Part-Dieu. "Pour circuler entre Gare Part-Dieu et Charpennes, nous vous invitons à rejoindre les transports de surface tels que les lignes T1 et T4", précisent les TCL.

La reprise du trafic de la ligne B est estimée à 18h15.