Un incident technique perturbe la circulation de la ligne ce mardi après-midi.

Des bus relais ont été mis en place et desservent les stations entre la Gare d'Oullins et la gare de la Part-Dieu. "Pour circuler entre Gare Part-Dieu et Charpennes, nous vous invitons à rejoindre les transports de surface tels que les lignes T1 et T4", précisent les TCL.

La reprise du trafic de la ligne B est estimée à 18h15.