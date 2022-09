Trois Rhodaniennes en lice pour l’élection de Miss Rhône-Alpes 2022 !

Qui décrochera sa place pour l’élection de Miss France 2023 ?

La réponse sera connue ce dimanche à l’occasion de l’élection de Miss Rhône-Alpes 2022.

Elles sont 19 jeunes femmes, âgées de 18 à 24 ans, à vouloir succéder à Charlotte Faure, Miss Rhône-Alpes 2021, une écharpe régionale qualificative pour l’élection de Miss France 2023 en décembre prochain.

Trois Rhodaniennes figurent parmi les prétendantes à la couronne : Victoire Goudeau (4ème dauphine de Miss Grand Lyon 2022 et 2ème dauphine de Miss Rhône 2022), Lilou Garcia (Miss Beaujolais 2022 et Miss Rhône 2022) et Léa Sandrin (Miss Beaujolais 2021 et 1ère dauphine de Miss Rhône 2022).

Toutes les candidates se préparent depuis plusieurs semaines au show qui se déroulera à Aix-les-Bains à partir de 15h. Le nom de la grande gagnante devrait être connu en début de soirée.