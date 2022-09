Lyon - Une sandwicherie gastronomique ouvre ses portes dans le 2ème arrondissement

Le temple du sandwich végétarien débarque à Lyon

Lyon étant une capitale gastronomique, les restaurants et espaces culinaires fleurissent un peu plus chaque jour et proposent aux lyonnais et aux visiteurs un panel exceptionnellement varié de mets en tout genre. Un petit nouveau vient s'ajouter au paysage culinaire lyonnais : il s'agit d'une sandwicherie végétarienne gérée par Thomas Bouanich qui a reçu le prix du meilleur restaurant végétarien au monde en 2020, rien que ça !

C'est au coeur du 2ème arrondissement que la sandwicherie Culina In Via vous accueille du mardi au samedi à compter de ce jeudi 15 septembre.