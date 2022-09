L'ASVEL et le basket en fête ce mercredi à Villeurbanne

Le club de basketball de l’ASVEL va présenter son nouveau trophée de champion de France de Pro A à ses fans ce mercredi, à partir de 18 heures à l’Hôtel de Ville de Villeurbanne.

A l’occasion de la deuxième édition du "Villeurbanne All-Stars", qui se tient aujourd’hui de 15 heures à 20 heures place Chanoine-Boursier sous réserve de météo favorable, les fans de la meilleure équipe de basket de France auront l’occasion de célébrer ce sport sous plusieurs formes.

Organisé par la mairie, l’ASVEL et les 6 clubs de basket-ball amateur de Villeurbanne, l’évènement proposera des activités et animations gratuites. Concours de tirs et de dribbles, challenges contre les espoirs de l’ASVEL sont au programme dès 15 heures.

S’en suivra ensuite la présentation des joueurs de l’ASVEL et du 21e trophée de champion à 18 heures, à l’Hôtel de Ville avec la présence de Tony Parker, président du club.