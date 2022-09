Festival Lumière 2022 à Lyon : demandez le programme !

Le programme complet de l’évènement est désormais connu.

Les organisateurs du Festival Lumière ont dévoilé les dernières informations concernant la programmation de l’évènement qui se déroulera du 15 au 23 octobre à Lyon.

Pas de surprise concernant le Prix Lumière dont l’identité avait été révélée cet été : Tim Burton sera la star incontestable de cette édition 2022 du Festival Lumière. Son trophée lui sera remis le vendredi 21 octobre au Centre de Congrès en présence de nombreux invités. Il tiendra juste avant dans l’après-midi une Master class au Théâtre des Célestins. Une nuit Tim Burton est également au programme le 22 octobre ; "une nuit de folie avec des animations, des surprises, des raretés et, bien sûr, quatre grands chefs-d'œuvre de Tim Burton", assurent les organisateurs qui prévoient de diffuser pour l’occasion Beetlejuice, Ed Wood, Mars Attacks et Sleepy Hollow. De quoi ravir les fans du cinéaste américain qui ne sera pas le seul à se déplacer entre Saône et Rhône au mois d’octobre.

Parmi les célébrités ayant confirmé leur présence au festival, on retrouve le réalisateur américain James Gray, l’écrivain et scénariste sud-coréen Lee Chand-dong, les actrices Marlène Jobert et Monica Bellucci, la comédienne Nicole Garcia, le réalisateur Claude Lelouch sans oublier le cinéaste mexicain Guillermo del Toro qui a choisi Lyon pour l’avant-première française de sa revisite de Pinocchio.

Concernant les nombreux évènements, le public pourra assister à l’Eastwood Symphonic à l’Auditorium de Lyon, l’hommage de Kyle Eastwood et de son Quintet aux musiques de la filmographie de son père, aux Souvenirs de Bertrand Tavernier mais aussi à une soirée consacrée à Dalida.

Le nouveau film L’Innocent de Louis Garrel sera projeté lors de la soirée d’ouverture à la Halle Tony Garnier en présence de l’équipe. Edward aux mains d’argent de Tim Burton viendra clôturer l’évènement lors de la dernière grande séance le dimanche 23 octobre à la Halle Tony Garnier.