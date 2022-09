Le groupe Muse en concert à Lyon en 2023 !

Le Groupama Stadium de Décines accueillera un concert qui risque de faire le plein en 2023.

En effet, le groupe britannique Muse vient d'annoncer que sa tournée mondiale Will of the People passerait par Lyon l'année prochaine.

La date du 15 juin 2023 a été fixée. Au total, Muse donnera quatre concerts en France.

L'ouverture de la billetterie pour les dates françaises se fera le jeudi 22 septembre à 10h. Toutes les personnes qui ont précommandé le nouvel album Will of the People avant le 26 août via la boutique officielle de Muse recevront un code pour accéder à une prévente des places le 20 septembre.