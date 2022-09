Une fin de rencontre complètement folle pour le LOU qui s'incline contre le Stade Rochelais

Le public du Matmut Stadium de Gerland y a cru.

Mais malgré tous leurs efforts, les joueurs du LOU Rugby se sont inclinés contre le Stade Rochelais ce samedi après-midi (21-23).

Lyon est parti de très loin, après avoir longtemps été mené par l'adversaire du jour. Mais avec trois essais inscrits par Niniashvili, Couilloud et Maraku, l'équipe de Xavier Garbajosa a cru pouvoir renverser la vapeur. Il aurait suffit d'une pénalité de Léo Berdeu, mais le demi d'ouverture est hélas resté muet.

Une victoire et une défaite : le début de saison en Top 14 est mitigé. On compte sur les Rouge et Noir pour relever la tête le week-end prochain lors de leur déplacement sur la pelouse du Racing 92.