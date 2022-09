Que faire ce week-end du 9 au 11 septembre à Lyon ?

Radio Espace vous livre ses bons plans.

Un grand-vide dressing de rentrée est organisé au coeur du Grand Hôtel-Dieu

L'Agence Les filles de Lyon est une agence spécialisée dans la communication digitale et s'occupe de coaching Instagram, shooting photos et community management, mais pas que, puisque la structure organise également un grand nombre de vide-dressings à Lyon.

Le samedi 10 septembre, l'équipe de cette entreprise lyonnaise organise un événement dédié à la seconde-main et les créateurs.

Un rendez-vous mode au coeur de Lyon pour faire le plein de nouveautés pour la rentrée.

L'Agence Les filles de Lyon donnera rendez-vous aux visiteurs dans la Cour du Midi du Grand Hôtel-Dieu pour une pause shopping dans une ambiance conviviale.

Doc Gyneco à l'EFMR

Ce week-end EFMR crée l’évènement de la rentrée en invitant DOC GYNECO au Yacht Club, à Saint-Germain-au-Mont-d'Or.

Actif depuis le début des années 90, Bruno Beausir aka Doc Gyneco est un des artistes majeurs de la culture hip-hop en France. Fort de ses 6 albums solo et de ses plusieurs millions de ventes, son nom et sa musique sont connus de tous.

D’abord actif au travers du Ministère A.M.E.R. Doc Gynéco s'est ensuite lancé dans une carrière solo. Depuis "Première consultation" vendu à plus 1 million 500 milles exemplaires, le Doc a évolué vers un son grand public et toujours plus populaire. Proche du peuple, sa musique parle au plus grand nombre.

2023 devrait voir le retour de Doc Gyneco avec un nouvel album de très grande qualité. Affaire à suivre…

Musique avec les artistes DJ ESKO- Philippe Marcotti- Leo Piard au Sax & MAB DRUM

Entrée 10€ en prévente sur www.efmr.fr





Le Festival du Recrutement "People First" débarque à l'InterContinental du Grand Hôtel-Dieu



Au cœur de Lyon, l’InterContinental Lyon - Hotel Dieu, en partenariat avec Le Renard Dans l’assiette, vous accueille au sein de L’Académie by InterContinental au 20 quai Jules Courmont, 69002 Lyon pour vous faire découvrir l’univers raffiné, chaleureux, et empreint d’histoire du Grand Hôtel Dieu.

La saison estivale 2022 a connu un véritable rebond pour le marché de l’hôtellerie en France et en particulier à Lyon : c’est dans ce contexte que l’InterContinental Lyon - Hotel Dieu vous ouvre ses portes pour un Festival du Recrutement.

Ce festival, nommé « People First », aura lieu de 14h à 18h et sera ouvert au public. L’objectif est d’établir une connexion entre les candidats et les talents de l’hôtel. Le public, incluant les candidats, pourra directement échanger avec les équipes. Tous les corps de métiers seront présents y compris le service Ressources Humaines de l’établissement. Un atelier des Chefs du restaurant Epona se déroulera tout au long de l’après-midi.

L’ambition de ce Festival est de mettre en lumière une approche exigeante mais très humaine des différents métiers afin d’attirer de nouveaux talents.

Pour cela, les postes à pourvoir verront l’ensemble des avantages harmonisés et inscrits noir sur blanc sur chaque offre de poste (en particulier, prime d’intéressement sur les performances collectives, mutuelle pour vous et votre famille, événements internes avec la team, semaines dédiées au bien-être, une cantine connectée et engagée, et enfin des horaires continus avec 2 jours de repos consécutifs).

RDV ce dimanche 11 septembre !



Le salon du chiot à Villeurbanne



Les 10 et 11 septembre, Events’com a le plaisir de vous accueillir sur le salon du chiot de Villeurbanne, au Double mixte.

Un événement pour les passionnés du monde animalier qui pourront découvrir sans modération et durant les deux jours pleins, le monde merveilleux des chiots.

Les professionnels du secteur animalier sélectionnés, vous permettront de passer un agréable moment de partage, de convivialité afin de vous accompagner dans vos recherches concernant nos amis à quatre pattes, en vous proposant notamment une grande diversité de races de chiots et de chatons, d’accessoires, de conseils et de spécialistes.

OUVERTURE PUBLIC :

Le 10 & 11 septembre 2022.

De 10h à 18h30 en non-stop.

*Salon en salle, parking, buvette et snacking sur place.

Week-end clubbing au Docks 40



Place à la fête !

Vendredi 9 et samedi 10 septembre, le Docks 40 organise deux soirées clubbing.

Pour l'occasion, SONIC prendra possession des platines du club !