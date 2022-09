Lyon : une nouvelle identité visuelle pour la Halle Tony Garnier et de nombreux concerts à venir

La Halle Tony Garnier a présenté cette semaine ses nouveautés pour les prochains mois.

La Halle Tony Garnier se dote d’une nouvelle identité visuelle pour cette rentrée 2022. Celle-ci évolue "pour répondre au nouveau positionnement de la salle" et se veut être "non-élitiste, simple et populaire" tout en associant les notions "de puissance et de créativité".

Autre nouveauté, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre, la Halle Tony Garnier annonce un nouvel évènement gratuit, coproduit avec Séquence SDP.

"Flux", c’est son nom, permettra au public, durant deux jours, d’assister à 6 concerts et spectacles de musiques actuelles et de stand-up d’artistes locaux programmés par les salles et retransmis en streaming sur les réseaux sociaux.

Le public aura aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir la Halle, lieu classé et inscrit à l’inventaire des monuments historiques à travers des visites. Son histoire et ses coulisses seront à mises l’honneur.

Des conférences avec les artistes et acteurs culturels locaux seront accessibles tout comme une exposition photo sonorisée qui se nomme "Servante(s)". Le samedi 17 septembre, un salon des salles de spectacles réunira une vingtaine de lieux culturels et le dimanche 18 septembre, Gambetta TV animera et retransmettra en direct sur le web des talk-shows autour des cultures urbaines.

Parmi les grands rendez-vous de cette année, vous pourrez retrouver :

Clara Luciani le 6 octobre 2022

Vald le 7 octobre 2022

Angèle les 3 et 4 novembre 2022

The Cure le 7 novembre 2022

Orelsan le 15 novembre

Les Enfoirés du 12 au 16 janvier 2023

Starmania les 21, 22 et 23 avril 2023

Stromae les 24, 25 et 26 mai 2023

Mais aussi le festival Wintower, la version hiver du festival Woodstower, qui se déroulera du 24 au 26 février 2023. Le Festival Lumière du 15 au 23 octobre 2022 en présence de Tim Burton, le Salon des vignerons indépendants du 27 au 31 octobre 2022 et le SaintéLyon du 2 au 4 décembre 2022.

L’ensemble de la programmation est disponible ici