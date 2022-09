Lyon : deux restaurants du quartier de la Guillotière fermés pour manque d’hygiène

La direction départementale de la protection des populations a mené un coup de filet ce mercredi soir dans le 7e arrondissement de Lyon.

Dans le quartier de Guillotière, deux enseignes "Chicken Palace" ont été notamment inspectées par les services d’hygiène. Selon le Progrès, les déchets de l’un des établissements situé place Gabriel-Péri étaient entreposés à même le sol. Des excréments de rats ont aussi été découverts.

Dans l’autre restaurant, ce sont les ustensiles de cuisine qui étaient sales au possible. Toujours dans les cuisines de cet établissement, une découverte inédite a été réalisée dans un four : des paires de chaussures entreposées. Il n’y avait pas non plus de hotte de cuisson.

Des amendes de 2000 euros ont été distribuées aux deux propriétaires. Une remise à neuf devra être effectuée par ces derniers avant de pouvoir rouvrir.