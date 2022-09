A Lorient, l'OL tombe pour la première fois de la saison

L'OL avait comme objectif de s'installer sur le podium ce mercredi soir.

Mais 90 minutes plus tard, c'est bien la première défaite de la saison qui tombait pour Lyon.

Cette 2e journée de Ligue 1 en retard virait au cauchemar, notamment pour Thiago Mendès, sorti à la mi-temps après une prestation calamiteuse.

L’OL était cueilli à froid dès la 6e minute. Enzo Le Fée au coup-franc enroulait une frappe qui terminait dans la lucarne d’Anthony Lopes, impuissant (1-0).

Assommés, les Lyonnais devaient s’en remettre à Alexandre Lacazette pour sonner la révolte. Déterminé, le capitaine faisait le pressing, redescendait au milieu de terrain. Et à la 28e minute, il était idéalement servi par Tetê pour fusiller le gardien breton (1-1).

On aurait pu croire que la machine rhodanienne allait s’emballer. Mais Thiago Mendes, à côté de la plaque en première période, jugeait très mal une trajectoire et Terem Moffi n’avait plus qu’à conclure l’offrande du Brésilien (2-1).

Et l’OL encaissait un troisième but à la 49e minute par Dango Ouattara (3-1).

Il faudra redresser la barre rapidement car Lyon se déplacera dimanche soir à Monaco.