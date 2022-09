Le Rhône est en vigilance orange ce mercredi après-midi.

De violents orages sont attendus accompagnés de fortes précipitations et de vents supérieurs à 70 km/h. C’est la raison pour laquelle les autorités ont décidé d’évacuer et de fermer les grands parcs, notamment celui de la Tête d’Or, de Gerland et de Blandan.

La vigilance orange devrait être levée dans la nuit.