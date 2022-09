Lorient-OL : un match en retard pour remporter une première victoire à l'extérieur

Quatre jours après sa belle victoire à domicile contre Angers, l'OL se déplace à Lorient ce mercredi pour le compte de la 2e journée en retard de Ligue 1.

"On sait qu'on peut devenir co-leaders en cas de victoire, mais il faut d'abord gagner ce match et on parlera de tout ça ensuite. Ce ne sera pas facile", a déclaré le coach Peter Bosz en conférence de presse d'avant-match.

Car l'entraîneur lyonnais s'attend à un match plus accroché que celui du week-end dernier à domicile, remporté 5-0 : "Lorient a un jeu particulier, très compact avec un bloc bas. Ils ont des joueurs qui vont très vite devant et ils ont bien démarré leur saison", a-t-il analysé.

Reste à connaitre le visage de sa propre équipe, toujours capable du pire comme du meilleur : "Ce n'est pas le premier test de la saison, on en a déjà eu. C'est encore un match important, le deuxième à l'extérieur. Et on sait que ce n'avait pas été facile à Reims. Mais la victoire à Angers a confirmé la préparation qu'on a faite. On a vu qu'on avait une bonne équipe, capable de bien jouer. Il y a des choses à améliorer, on a joué quatre fois à la maison, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais j'ai beaucoup de confiance par rapport à ce que j'ai vu", s'est enthousiasmé Peter Bosz.

Coup d'envoi de Lorient-OL ce mercredi à 19h.