Argent de poche : combien touchent en moyenne les adolescents d’Auvergne-Rhône-Alpes ?

La rentrée des classes est parfois synonyme de remise à niveau d'argent de poche.

Et en moyenne, les adolescents d’Auvergne-Rhône-Alpes reçoivent 33 euros mensuellement de la part de leurs parents, selon le nouveau baromètre annuel "Les adolescents et l'argent" réalisé par le Teenage Lab de Pixpay.

Mais cette trentaine d’euros en moyenne, tout le monde ne la reçoit pas puisque seulement 1 enfant sur 2 reçoit de l’argent régulièrement. Les jeunes corses empochent le plus avec 50 euros par mois, contrairement aux Bretons et Normands qui, eux, touchent 28 euros.

Et l’argent de poche ne connaît pas la crise. Les adolescents reçoivent ainsi 2 euros de plus mensuellement par rapport à 2021. Et plus l’enfant grandit, plus il reçoit une somme importante. Les 10-12 ans perçoivent 23€, 26€ pour les 12-14 ans, 31€ pour les 14-16 ans, 41€ pour les 16-18 ans et 45€ pour les 18 ans et plus.