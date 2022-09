Lyon : le retour des lignes de bus "Pleine Lune" cette semaine

A l'arrêt cet été, elles vont reprendre du service à compter de ce jeudi.

Ces lignes effectuent chacune 4 trajets à 1h15, 2h15, 3h15 et 4h15 du matin pour relier la Presqu’île aux campus et aux résidences étudiantes les vendredis, samedis et dimanches.

Les trois lignes font le parcours suivants :

PL 1 : Terreaux La Feuillée > Part-Dieu Jules Favre > Charpennes > INSA EINSTEIN

PL 2 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Saxe Gambetta > Mermoz Pinel > Grange Blanche

PL 3 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Valmy > Campus Lyon Ouest > Pontet Crases

En plus de ces lignes de bus, les quatre lignes de métro fonctionnent jusqu’à 2 heures du matin les vendredis et samedis, les parcs relais sont ouverts en correspondance avec le métro jusqu’à 3 heures.

Le service "descente à la demande" est disponible dès 22 heures tous les soirs de la semaine sur l’ensemble des lignes du réseau en circulation sauf les lignes "Pleine Lune" et les lignes 38, 55 et 83.