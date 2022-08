Une collecte de fournitures scolaires dans la Métropole de Lyon

Plusieurs librairies de la métropole lyonnaise organisent ce mercredi une collecte de fournitures, au profit des Restos du Cœur.

La rentrée s'annonce solidaire dans les librairies papeteries Furet du Nord - Decitre.



Le groupe lance une grande collecte de fournitures scolaires, au profit des Restos du Coeur. Elle se déroulera en deux temps : ce mercredi 31 août, et ce samedi 3 septembre.



Les personnes sont invitées à venir déposer les dons aux sorties des caisses des librairies Decitre à Ecully, Bellecour, ainsi que la Part-Dieu et Confluence.



Des bénévoles de l'association seront présents sur les horaires d'ouverture des magasins pour récolter des stylos, crayons, trousses, des grands et des petits cahiers, des copies et feuilles ou encore des classeurs pour la rentrée des classes.



Les Restos du Coeur redistribuera par la suite ces dons aux familles et étudiants dans le besoin.