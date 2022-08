Sylvie Tellier n'est plus la directrice de la société Miss France !

Sylvie Tellier et Diane Leyre, Miss France 2022 - RadioEspace

La Lyonnaise a officiellement quitté ses fonctions.

Sylvie Tellier n'est plus Directrice Générale de la société Miss France. La Lyonnaise est remplacée par une autre ancienne Miss France, Cindy Fabre. Alexia Laroche Joubert, reste seule en charge de la direction de la société Miss France.

Sylvie Tellier, ayant passé 17 ans au sein de l’organisation Miss France, devient Présidente d’honneur de la société Miss France. Les téléspectateurs auront l’occasion de la voir une dernière fois en décembre prochain aux côtés de Jean-Pierre Foucault lors de l’élection de Miss France 2023 à Châteauroux.

"J’ai pris tant de plaisir à développer cette entreprise emblématique du patrimoine de la France. C’est avec beaucoup d’émotion que je remercie les Français et toutes les institutions qui m’ont accordé leur confiance tout au long de cette aventure humaine magnifique. Les 17 Miss France que j’ai eu l’honneur de guider garderont une place toute particulière dans ma vie", déclare Sylvie Tellier. "Aujourd’hui, c’est d’autres défis que je souhaite relever, avec une fibre entrepreneuriale et sans m’éloigner de l’univers des médias que je connais très bien. Alexia est une grande productrice de télévision, très impliquée depuis plusieurs mois dans le concours Miss France. Je souhaite bien entendu beaucoup de succès aux nouvelles équipes et à Cindy Fabre", ajoute-t-elle.