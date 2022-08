OL-Auxerre : les Lyonnais opposés à un promu offensif

Place à la 5ème journée de Ligue 1 ce mercredi soir.

Contre un promu assez offensif en la personne d'Auxerre, les Lyonnais espèrent ne pas retomber dans leurs travers.

"Auxerre est une équipe plus joueuse que Reims, mais on devrait assister à un match assez similaire", a analysé Peter Bosz, qui craint d'affronter à nouveau un bloc très bas. "On sait que l'on doit faire des courses derrière la défense pour poser des problèmes aux équipes adverses, il faut que l'on joue plus vite pour arriver à trouver des failles", a détaillé l'entraineur lyonnais.

Car l'objectif sera de se créer des occasions : "Ce n'est pas toujours facile contre des équipes qui jouent si bas avec autant de défenseurs. Contre Reims, on a aussi perdu beaucoup de ballons. Il faut trouver des solutions pour battre des équipes qui jouent comme ça", a insisté le coach néerlandais.

"On manque d'agressivité, on doit courir plus pendant le match. On commet des erreurs et cela engendre un manque de confiance", a constaté de son côté Nicolas Tagliafico. Pour le défenseur argentin, "il faut jouer simple pour se sentir en confiance" : "Il faut qu'on se crée des automatismes, on doit jouer plus en équipe, s'aider les uns et les autres pour réinstaurer de la confiance". Et Tagliafico d'enchainer : "L'objectif est de continuer à prendre des points et d'aller jusqu'au bout de nos matchs. Contre Reims, on n'a rien lâché, on s'est accroché pour arracher le match nul. Contre Auxerre, on joue à la maison, devant nos supporters, alors c'est simple, on doit gagner des points".

Début de la rencontre à 19h.