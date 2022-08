OL : Paqueta à West Ham, Kadewere en Espagne (officiel)

Le mercato côté départs s'emballe enfin à l'OL.

Ce lundi soir, le club a annoncé deux départs.

Le premier, d'envergure, concerne Lucas Paqueta. Comme annoncé depuis plusieurs jours, le Brésilien a signé cinq ans à West Ham en Angleterre. Le pensionnaire de Premier League va débourser 61,630 M€ dont 18,680 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du joueur et auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 10 % sur une éventuelle plus-value. Par ailleurs et comme cela avait été conclu lors de son transfert initial, 15% du montant de la plus-value réalisée seront reversés à son ancien club, le Milan AC, selon le rythme des bonus obtenus.

Le second transfert concerne Tino Kadewere. L'attaquant zimbabwéen, en pleine crise de confiance depuis un an, a été prêté un an à Majorque en Espagne. Il s'agit d'un prêt payant de 400 000 euros, assorti d'une option d'achat de 8,5 millions d'euros qui peut être levée automatiquement.