Lyon fait son entrée dans le top 10 des villes étudiantes les plus chères

Alors que la rentrée scolaire approche, l'UNEF a publié en ce début de semaine son classement des villes universitaires en fonction du coût de la vie étudiante.

Lyon fait son entrée dans le top 10, arrivant à la neuvième place de ce classement dominé par Paris et Nanterre. Selon l'UNEF, les étudiants lyonnais ont un reste à charge de 1 095,73 euros par mois. Sur un an, le coût de la vie a progressé de 5,1% dans la Capitale des Gaules. En cause notamment, une hausse du prix des loyers et l'inflation due à la crise ukrainienne.

Lyon est la deuxième ville de province la plus chère, derrière Nice où le reste à charge mensuel est de 1 114,39 euros.

Pour débourser moins, les étudiants devront privilégier des villes comme Le Mans, Limoges, Poitiers ou encore Saint-Etienne. Un jeune Stéphanois ne débourserait que 852,51 euros en moyenne chaque mois pour vivre, selon l'UNEF.