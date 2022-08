La pluie d'étoiles filantes des Perséides de retour ce mois d’août

L’apogée de la pluie d’étoiles filante devrait se tenir le 13 août prochain

Le ciel lyonnais se pare de ses plus belles étoiles ! Depuis la mi-juillet et jusqu'au 23 août, une série de pluies d'étoiles filantes s'invite au-dessus de Lyon pour nous offrir l'un des spectacles naturels les plus exceptionnels.

D'après les informations communiquées par l'International Meteor Organisation, les pluies des Perséides seront particulièrement intenses et visibles du 10 au 14 août et à leur apogée la nuit du 13 août.

Pour ne rien rater du spectacle et être sûr d'avoir la meilleure vue possible, il est conseillé de trouver un spot en hauteur, éloigné des lumières de la ville. N'oubliez pas de lever la tête et faire un voeu !