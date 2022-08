Lyon : le stationnement passe gratuit au mois d’août

À partir de ce lundi les stationnements habituellement payants deviennent gratuits pendant tout le mois d’août à Lyon.

Comme chaque année à Lyon, du 1er au 31 août, les places de stationnements règlementées sur voirie sont désormais gratuites, a quelques exceptions près. En ce qui concerne les places de parking gratuites, cela se passe dans la zone "Tempo", ce qui représente 38 750 places.

Pour les zones où le paiement est maintenu, ça se passe dans les rues le plus fréquentées afin de répondre aux besoins de rotation (commerce, bureau…) et de freiner l’immobilisation de longue durée. Cela représente près de 6 800 places restant payantes sur voirie dans les quartiers Presqu’île, Vieux-Lyon, Vaise et Croix-Rousse, ainsi que sur les voies commerçantes principales de la ville.