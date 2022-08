Un immense rooftop avec vue panoramique s’installe à Lyon ! (photos)

C’est dans le quartier Part-Dieu que ce nouveau spot incontournable se dessine

Zone dynamique où ne cessent de fleurir les projets, le quartier Part-Dieu s'apprête à accueillir un gigantesque rooftop qui promet de devenir le nouveau spot incontournable des amoureux de vues panoramiques.

Après avoir transformé une partie du centre commercial avec un food-court ouvert, c'est un peu plus loin, à la limite des Brotteaux, que le bâtiment NEXT se réinvente et se modernise :

NEXT, immeuble des années 90, se réinvente grâce à un programme de restructuration complète adaptée aux nouveaux besoins des entreprises. Une ré architecture signée Archigroup tout en transparence ouverte sur le quartier : un socle actif de services et d’une offre fooding en pied d'immeuble, 7 niveaux de bureaux entièrement repensés, un vaste patio paysager pour travailler autrement, un rooftop de 1 500 m² avec une vue panoramique sur Lyon. Source : Archigroup

Vous l'aurez compris, l'immeuble s'offre une véritable transformation pour la modique somme de 34 millions d'euros, un budget qui comprend le réaménagement complet du bâtiment avec un chantier colossal qui devrait durer 2 ans. Ainsi, il faudra patienter jusqu'à 2024 pour découvrir ce toit-terrasse surplombant la ville !

Découvrez ci-dessous les simulations du futur look du bâtiment.