L'équivalent du Tour de France version nudiste va faire escale à Lyon ce week-end

Ce dimanche 24 juillet, la "World Naked Bike Ride" fera étape au parc de la Tête d’Or.

Ce week-end, il est fortement possible que vous croisiez la route de cyclistes entièrement nu(e)s !

En effet, une sorte de Tour de France nudiste fera étape à Lyon, ce 24 juillet. Cette étape reliera l’INSA Ladois à Lyon Confluence, en passant par le Parc de la Tête d'Or.



Cette grande course de vélo, existe depuis 2004 et représente un événement sportif colossal traversant 30 pays et plus de 300 villes, qui a pour but de sensibiliser les populations sur la fragilité de la présence humain au coeur du trafic routier ainsi que la situation climatique critique.

Le World Naked Bike Ride est ouvert à toutes et à tous nu(e)s ou pas d'ailleurs, l'idée étant de faire du vélo en portant le moins de vêtements possible.

Le départ de l'étape sera donné à 14h30 au Vélodrome du Parc de la Tête d’Or.