Lyon : un feu d'artifice "à l'état pur" pour le 14 juillet

C'est un spectacle pyrotechnique de 21 minutes qui sera proposé à Lyon à partir de 22h30 ce jeudi.

Après une évocation de l'arc-en-ciel l'année dernière, la Ville de Lyon va proposer cette année un feu d'artifice "à l'état pur", composé de cinq actes, avec 152 tableaux pour 14 séquences et quatre intermèdes, un pré-bouquet et deux bouquets finaux. Ce feu d'artifice se déploiera "dans le ciel et au-dessus de la colline de Fourvière pour mettre en valeur le site avec des milliers de reflets colorés et de vibrations, le tout en parfaite harmonie".

Réalisé par la société Jacques Couturier Organisation, il sera tiré depuis la colline de Fourvière.

Eco-responsable, le spectacle va générer une émission de 108 kg de monoxyde de carbone : "Les bombes utilisées sont principalement en papier et carton recyclé, 100% biodégradables. Elles sont étudiées pour ne pas générer de déchets", assurent les services de la Ville de Lyon.

A noter qu'un dispositif de sécurité sera mis en place pour l'occasion, sur la colline de Fourvière, dans le quartier St-Jean et en Presqu'île et sur la place Bellecour.