Une Super Lune hyper lumineuse s’invite dans le ciel ce soir !

Il s’agira de la troisième de l’année

Si les yeux des lyonnais seront rivés vers le ciel ce jeudi 14 juillet pour admirer le feu d'artifice, le spectacle céleste n'en sera pas moins incroyable ce mercredi soir avec la présence de la Super Lune.

Plus visible, plus grande et bien plus brillante qu'à l'accoutumée, la Lune se montrera sous son plus beau jour, et sous sa forme pleine, ce soir ! Il s'agira là de la troisième Super Lune de l'année, qui ne sera d'ailleurs pas la dernière puisque le phénomène devrait se répéter dès le 11 août prochain.

Les conditions météorologiques devraient permettre d'avoir une vue dégagée sur le phénomène et ainsi de le voir un peu partout à Lyon sans avoir besoin de télescope. Toutefois, c'est en choisissant un lieu en hauteur que vous aurez la meilleure vue sur le spectacle qui devrait être visible toute la nuit, de 22h à 5h.