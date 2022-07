14 juillet : la liste des feux d'artifice prévus dans l'agglomération lyonnaise !

Les feux d’artifice du 14 juillet seront nombreux cette année sur l’agglomération lyonnaise.

Mercredi 13 juillet :

A Vaulx-en-Velin, on se donne rendez-vous sur le parking du marché aux Puces (2 rue Tita Coïs). Dès 19h, des jeux et des animations seront proposés aux enfants et aux familles ainsi que des stands de restauration. Un bal populaire commencera à 19h30 avec le Verdolini Jazz Band. Le feu d’artifice sera tiré à 22h45.

A Brignais, les habitants vont pouvoir assister au feu d’artifice qui se déroulera ce mercredi soir à partir de 22h30 dans le parc de l’Hôtel de Ville. Un concert de l’orchestre de l’Association Musicale de Brignais est également prévu dès 20h45. Une cérémonie sera également organisée ce jeudi à 11h sur le parvis de la mairie avec un pique-nique public pour clôturer les festivités.

Du côté de Caluire-et-Cuire, le rendez-vous est donné sur l’esplanade Bernard Roger-Dalbert devant l’Hôtel de Ville. Le feu d’artifice sera tiré dès 22h30 avant un bal populaire à partir de 23h30.

A Oullins, le public est invité à se rendre dès 22h sur le boulevard Emile Zola (piéton pour l’occasion) entre la Grande rue et la rue du Buisset pour admirer le feu d’artifice qui sera tiré à la tombée de la nuit du haut du parc des Chabrières.

La Fête Nationale sera également célébrée comme il se doit à Décines-Charpieu à partir de 19h sur les berges du canal de Jonage. Au programme : accueil musical et gourmand avant un grand bal et un feu d’artifice tiré à 22h30.

A Meyzieu, le feu d’artifice illuminera le ciel à partir de 22h30. Auparavant, des animations gratuites sont prévues dès 18h30 avec par exemple un baby foot géant, des grands jeux en bois ou encore une initiation hip-hop. Accès par la rue Victor Hugo.

A Feyzin, c’est depuis le parc de l’Europe que sera tiré le feu d’artifice. Rendez-vous à partir de 23h.

A Solaize, le Stade accueillera un pique-niqué républicain avant le feu d’artifice à 22h45.

Direction Ecully maintenant, plus précisément le Parc du Vivier où le 14 juillet sera célébré ce mercredi avec dès 19h un concert, une ambiance musicale avec DJ, le feu d’artifice (de 22h30 à 23h) avant un bal.

A Givors, le traditionnel feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit sur les Berges du Rhône.

Un feu d’artifice sous les étoiles sera également proposé à Sainte-Foy-lès-Lyon à 22h30 autour du thème "Le Petit Prince". Les festivités débuteront dès 19h au Parc de la Mairie avec une ambiance musicale.

Du côté de Saint-Priest, le traditionnel feu d’artifice sera tiré à 22h30 depuis le parc du Château avec un mot d’ordre : "Que scintillent vos sourires".

Tassin-la-Demi-Lune fêtera également le 14 juillet avec un feu d’artifice tiré à 22h45 depuis le parvis de l’Hôtel de Ville avec une nouveauté : une ambiance sonore immersive. Le traditionnel bal des pompiers débutera lui à partir de 19h.

A Irigny, on célèbrera la Fête Nationale dès 19h dans le parc de Champvillard. Vers 22h30 place au traditionnel feu d’artifice.

Les festivités nationales se célèbrent ensemble à Saint-Genis-Laval autour d’une soirée animée et conviviale au complexe sportif de Beauregard. Des animations gratuites seront proposées de 17h à 22h, un barbecue géant à partir de 19h, un bal dansant de 20h30 à minuit et un feu d’artifice sur le thème des « comédies musicales » tiré à 22h30 depuis les terrasses du parc de Beauregard.

Le rendez-vous est également donné à Dardilly au parking du Fort du Paillet. Le feu d’artifice sera à voir dès 22h30 avant un bal animé par l’association DAF.



Jeudi 14 juillet :

Le tant attendu feu d’artifice de Lyon sera tiré ce jeudi soir à 22h30 depuis la colline de Fourvière. Le spectacle se composera de cinq actes, avec 152 tableaux pour 14 séquences et quatre intermèdes. Ce feu d'artifice "à l'état pur" se déploiera "dans le ciel et au-dessus de la colline de Fourvière pour mettre en valeur le site avec des milliers de reflets colorés et de vibrations, le tout en parfaite harmonie". Composé d'un pré bouquet et de deux bouquets finaux, le feu d'artifice durera 21 minutes pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Grande nouveau du côté de Bron pour les festivités du 14 juillet avec un rendez-vous sur la place de la Liberté de 18h à minuit avec des animations musicales, des démos, une initiation de danse, un concert et le feu d’artifice tiré à 22h30 depuis l’Hôtel de Ville.

Rillieux-la-Pape va également s’illuminer ce jeudi à la tombée de la nuit. Dès 20h, le public est invité à se retrouver sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Un concert est au programme avant le feu d’artifice à 22h30 accompagné d’un florilège de musique des années 70, symbole de l’anniversaire des 50 ans de la commune.

Une nouvelle édition de L’Estivale est proposée à Pierre-Bénite. De 13h30 à 17h30, des courses en caisses à savon sont prévues entre le chemin du Grand Perron et la rue Henri-Brosse. Direction ensuite le parc Manillier avec un bal dès 21h et le feu d’artifice à 22h30.