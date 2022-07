Alerte job de rêve : Une entreprise lyonnaise cherche son futur expert en bières

Une offre d'emploi pour les experts en houblon.

Si vous habitez en région lyonnaise et que la bière est une véritable passion pour vous, cette offre est pour vous !

Glou Glou Drive, le leader de la distribution de boissons en région Auvergne-Rhône-Alpes recherche son (sa) futur(e) Biérologue.

La personne choisie devra défendre la bière, proposer les meilleures références aux clients, partir à la découverte de microbrasseries méconnues afin de trouver LA pépite de demain, être présent(e) sur tous les salons nationaux et internationaux, guider les bars et restaurants dans la création de leur carte de bière et surtout ne pas oublier de goûter tous les échantillons qui vous sont envoyés.



Si l'offre vous intéresse, vous devez adresser une candidature par mail à l'adresse suivante : recrutement@rhonealpesdistribution.fr et par téléphone au 04 82 25 02 55.

Faites preuve de créativité et montrer que le houblon n'a pas de secret pour vous !

À vos cv !



***L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération