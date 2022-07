Lyon - Un dispositif pour protéger les victimes de harcèlement de rue lancé dans le 7ème

Des commerçants formés pour réagir dans ces cas de figure

Véritable fléau de la société actuelle, le harcèlement de rue fait partie du quotidien de millions de femmes en France et dans le monde entier, un constat alarmant qui pénalise les femmes dans leur vie de tous les jours et qui a instauré un climat de peur et d'insécurité. Pour contrer au maximum ce type d'agressions et pour offrir une aide immédiate aux victimes confrontées à cette situation, le 7ème arrondissement de Lyon a lancé le dispositif Demandez Angela.

Il s'agit d'un système d'information, de sensibilisation et d'aide concernant le harcèlement sur la voie publique. La personne harcelée peut directement se rendre dans un commerce partenaire du dispositif, signalé grâce à un sticker "Angela" collé sur la vitrine, et expliquer la situation au commerçant.

Les commerçants partenaires ont suivi une formation au préalable afin de pouvoir intervenir dans ce cas de figure et suivre une procédure détaillée afin de porter assistance à la victime. Le dispositif devrait prochainement s'étendre à plusieurs arrondissements de la Ville.