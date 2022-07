Le festival "Wine & Transat" par Crozes-Hermitage annonce son grand retour à Lyon

Le Wine & Transat Festival investira le Grand Hôtel-Dieu les 1er et 2 septembre 2022.

Depuis déjà plusieurs années, le micro-festival des vignerons de Crozes-Hermitage est le must de l'été lyonnais.

Un événement chill et festif réunissant les amateurs d'œnologie.

Pendant deux jours, l’appellation chouchou des Lyonnais investira la Cour du Cloître du Grand Hôtel-Dieu, parenthèse de verdure et de calme au coeur de la ville.

Pour l'occassion, le lieu installera d'innombrables transats ainsi que des bars éphémères.

Côté nourriture, l'événement se poursuivra dans la cour voisine, Cour Saint-Henri, avec le Grand Réfectoire ! Retrouvez un comptoir food lyonnais & de nouvelles références en Crozes-Hermitage pour poursuivre l'expérience de dégustation.

La musique ne sera pas oubliée, car le festival sera rythmé par des lives djs sets !

Bons vivants, cet événement est fait pour vous !





Retrouvez toutes les informations en ligne.