Près de Lyon : interpellation de l'homme qui s'était échappé d'une gendarmerie

Les militaires étaient en alerte depuis ce lundi soir.

Pour rappel, dans la soirée, un homme s’était enfui de la gendarmerie d’Irigny. L’individu se serait échappé du poste pied nus, en sautant par-dessus une barrière. De nombreuses unités avaient été déployées pour retrouver le fugitif, dont un hélicoptère qui avait réveillé certains riverains.

Selon Le Progrès, l’homme a finalement été retrouvé et de nouveau arrêté par les militaires. Son interpellation s’est déroulée ce mardi, aucun détail de l’intervention n’a encore filtré. On ne sait pas non plus si l’individu avait finalement trouvé des chaussures pour sa cavale.