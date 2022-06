Découvrez la programmation du festival Woodstower !

Le festival se tiendra du 24 au 28 août !

L'aventure musicale Woodstower fera son grand retour du 24 au 28 août prochain au coeur du Grand Parc Miribel Jonage à 10 km du centre-ville de Lyon.

Dans un cadre idyllique, le festival garantit une ambiance festive entretenue par des rendez-vous musicaux divers et variés, le tout dans une démarche éco-responsable raisonnée. Entre éco-village, sensibilisation à l'environnement et initiation aux différentes manières de préserver la planète tout en se divertissant, Woodstower est la définition même du festival feel-good. Ponctuées par des ateliers créatifs, des animations en tous genres, des spectacles pour petits et grands, des tables rondes, les festivités s'annoncent mémorables.

Cette année, l'éclectisme est de nouveau de mise avec une programmation variée qui saura satisfaire et rassembler l'ensemble des festivaliers ! Découvrez ci-dessous la programmation musicale et humoristique complète du festival estival lyonnais.

Mercredi 24 août - VALD - KUNGS - JOK'AIR - EDDY WOOGY - ODEN & FATZO - COEUR - MR GISCARD

Jeudi 25 août - VITALIC - DELUXE - KAS:ST Live - JAZZY BAZZ - BENJAMIN EPPS - KUNTA - DJ CRABEES - NOFRAJE - KAYNIXE - POUPIE - LA STATION FM

Vendredi 26 août - NISKA - MACEO PLEX - GAMBI - SUZANE - PAULA TEMPLE - YSEULT - ALLIGATORZ - I HATE MODELS - LI$ON - DOWDELIN - K-RUKÉRA - LUV RESVAL - MICHEL - MIND ENTERPRISES - GЯEG - NURI - MARS 010C - GROOVE MINORITY - COLLECTIF FURIE - CECILE LAFOREST - LARA - YACINE RHARBAOUI - MOUATAZ

Samedi 27 août - PAUL KALKBRENNER - KAARIS & KALASH CRIMINEL - BALTHAZAR - STAND HIGH PATROL - SALUT C'EST COOL - ÉMILE LONDONIEN - MARA - HUMAN PATTERN - DJOKO - VITESS LIVE - 999999999 LIVE - TIAKOLA - NASTIA - CANNIBALE - ROMANE - ZINÉE - MAELITA - RITMO SALVAJE - JEAN DIGUE - ART FEAST - MARC COUEFFIN - MORGANE BERLING - KACEM DE LA FONTAINE

Dimanche 28 août - SUPERGOMBO - MAYA KAMATY - ÂMY B. - MICHEL PLATINE - FLORENCE MAMBO CHICK - CIRK BIZ'ART - PIERRE THEVENOUX - ROSA BURZSTEIN - ALEXIS LE ROSSIGNOL - DENA - LUCAS HUESO

Découvrez tous les détails du festival ici.