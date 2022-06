Fête de la Musique : la plus grande rue de musique de France ce mardi soir entre Lyon et Villeurbanne

Pour les 40 ans de l'événement, le programme de la Fête de la musique sera riche ce mardi soir à Lyon et Villeurbanne.

Point d'orgue de la soirée : la création de la plus longue route de la musique. Ce grand boulevard s'étendra sur 5 km, de la place des Terreaux à la porte de Cusset. Au total, une quinzaine de scènes vont être mises en place sur cette route de la musique, de 18h à minuit, et proposeront tous les genres de musique, du latino au rap en passant par la musique classique.

Côté professionnel, l’Ecole nationale de musique de Villeurbanne, le Conservatoire et l’Orchestre symphonique de Lyon seront mis à l’honneur lors de plusieurs concerts qui leur seront réservés.

Jack Lang, l’ancien ministre de la Culture et le fondateur de la Fête de la Musique, sera également présent pour un concert réalisé en présence d'une centaine d'enfants.

Côté pratique, la grande rue de la musique sera fermée aux voitures. A Lyon, impossible de circuler de 18h45 à minuit sur le périmètre des places des Terreaux et Louis Pradel et de 17h à 1h sur les cours Franklin Roosevelt et Vitton. Les stationnements y seront interdits dès 5h.

A Villeurbanne, le cours Emile Zola sera fermé de 13h à 2h mais les stationnements seront interdits dès 8h le 20 juin et ce jusqu’au 22 juin 3h. Seul le métro restera ouvert, avec des rames annoncées jusqu'à 2h du matin et un réseau TCL renforcé.

Enfin, pour permettre le bon déroulement des festivités, 200 agents de sécurité supplémentaires seront déployés sur Lyon. Les forces de polices des deux villes seront également présentes.