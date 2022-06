Lyon - Des mesures prises face à l’épisode de pollution actuel

Un pic de pollution aggravé par la canicule est en cours

Avec la hausse considérable du mercure ces derniers jours dans le Rhône, et à Lyon, le pic de pollution en cours est d'autant plus aggravé. Fort de ce constat, la préfecture du Rhône a pris une série de mesures entrant en vigueur ce vendredi 17 juin.

Afin de limiter la dégradation de la qualité de l'air, la circulation différenciée a été mise en place autorisant uniquement les véhicules disposant d'une vignette Crit'Air 1, 2 et 3 à circuler à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Toujours concernant la circulation routière, un abaissement de la vitesse de 20 km/h a été décidé dans l'ensemble des routes du département limitées à 90km/h, et de 10km/h sur les axes limités à 80km/h.

Les particuliers ont pour interdiction d'utiliser des barbecues à combustible solide, de brûler des déchets ou faire des feux en extérieur.