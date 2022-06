Découvrez pourquoi un hélicoptère vole très bas depuis mercredi matin au-dessus de Lyon

Depuis ce mercredi matin, un hélicoptère de la sécurité civile vole bas au-dessus de Lyon.

Pourquoi ? Il s’agit tout simplement d’une opération de cartographie commandée par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Cela permettra de disposer de plans de la capitale des Gaules mis à jour, notamment pour les futures échéances sportives à gérer comme les Jeux Olympiques 2024. L'opération va durer plusieurs jours.

D’autres villes sont concernées par ces opérations qui obligent les pilotes d’hélicoptères à voler le plus bas possible pour photographier au mieux les rues et bâtiments.