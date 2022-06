La Métropole de Lyon dévoile le futur visage de la gare Perrache (photos)

Les travaux débuteront en 2024

Alors que la gare Part-Dieu s'est offert un nouveau visage, c'est au tour de l'autre gare principale de Lyon de faire peau neuve, la gare Perrache.

Dans un communiqué publié ce mardi 14 juin, la Métropole de Lyon annonce officiellement avoir confié ce projet d'envergure aux groupes Apsys et Quartus qui auront pour mission de transformer la gare située dans le 2ème arrondissement. Des premiers clichés des projections ont été partagés au sein de ce communiqué, des simulations qui montrent un édifice modernisé, logistiquement plus adapté à l'échange multi-modal et bien plus aéré.

Avec un budget de 100 millions d'euros, la gare s'offrira un véritable relooking et disposera notamment de toits végétalisés ! Les travaux de rénovation devraient débuter en 2024 pour une durée de 4 ans.