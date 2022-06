Découvrez les incroyables photographies de la pleine Lune à Lyon (photos)

Des clichés époustouflants capturés par le photographe Oscar Minaya

Ce mardi 14 juin, le ciel lyonnais nous offrait un spectacle magnifique avec une pleine Lune étincelante qui a éclairé la ville en pleine nuit. Grand spécialiste des clichés de la Lune, et plus particulièrement de la Lune vue depuis le sol lyonnais, le photographe Oscar Minaya a partagé sur Instagram les photos prises du phénomène, et le moins que l'on puisse dire est que le résultat est tout à fait incroyable.

Dans sa série de photos, le photographe a capturé la Lune entre les tours emblématiques du quartier de la Part-Dieu. On vous laisse admirer le magnifique résultat ci-dessous.